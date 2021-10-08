Прогноз на матч Финляндия - Украина

Наш соперник сыграет без своего капитана

  • 08.10.2021 09:26
  • 415 просмотров
  • 1 комментарий
Прогноз на матч Финляндия - Украина

В субботу, 9 октября, сборная Украины сыграет на выезде с Финляндией, нашим конкурентом за второе место в отборочной группе к ЧМ-2022 (начало в 19:00). У обеих команд сейчас по 5 очков, но у финнов матч в запасе. Как и у Боснии и Герцеговины, которая отстает на два очка и с которой мы сыграем 12 октября.

В Киеве, напомним, Украина и Финляндия расписали мировую 1:1. На сегодня PARIMATCH дает нашей сборной 42% на победу, у финнов - 28% и еще 30% на то, что команды сыграют вничью. Но в зависимости от предматчевых раскладов проценты могут меняться.

Накануне игры у нас не обошлось без проблем с составом. По разным причинам отсутствуют Малиновский, Зинченко и Буяльский. У финнов легионеры приехали в расположение сборной с небольшим опозданием, что повлияло на план подготовки. Также не сыграют капитан команды Спарв, Уронен, Форсс и Кайринен.

Судя по предматчевых интервью, наши соперники готовятся к напряженному матчу. Полузащитник Валакари сказал, что ни у кого не будет явного преимущества во время игры. А форвард Пукки заверил, что Финляндия будет играть только на победу.

Наши футболисты практически не комментировали ближайший матч. Андрей Пятов заявил, что особое внимание надо уделить звездам сборной Финляндии. И поскольку победа нужна обеим командам, нас ожидает интересная игра.

Результат матча может во многом определить дальнейшую борьбу в группе. Поэтому, надеемся, что наша команда вернется домой с победой, чтобы в хорошем настроении продолжить подготовку к приему Боснии и Герцеговины.

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Local78
    Local78, 08.10.2021 09:37
    0
    Вигризти, але забрати своє, тобто 3 очки.
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