Рух возобновит тренировки без Ориховского и сборников

17 октября львовский «Рух» проведет в гостях календарный поединок 11-го тура – с «Ингульцом».

Подопечные Леонида Кучука во время октябрьской паузы в чемпионате УПЛ ограничатся проведением двухсторонки, которая запланирована на 10 октября.

По имеющейся информации, в расположении «Руха» отсутствуют заболевший Павел Ориховский, а также Алексей Сыч и Руслан Непейпиев, вызванные, соответственно, в молодежную и юниорскую сборные Украины. Травмированных нет.

Напомним, что «Рух» занимает в чемпионате УПЛ 10-е место, набрав 11 очков. Перед перерывом на матчи сборных львовская команда одержала первую в сезоне выездную победу – над «Мариуполем» (2:0).