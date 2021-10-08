Рух возобновит тренировки без Ориховского и сборников

Травмированных в команде нет

  • 08.10.2021 04:38
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Рух возобновит тренировки без Ориховского и сборников
© ФК Рух Львов

17 октября львовский «Рух» проведет в гостях календарный поединок 11-го тура – с «Ингульцом».

Подопечные Леонида Кучука во время октябрьской паузы в чемпионате УПЛ ограничатся проведением двухсторонки, которая запланирована на 10 октября.

По имеющейся информации, в расположении «Руха» отсутствуют заболевший Павел Ориховский, а также Алексей Сыч и Руслан Непейпиев, вызванные, соответственно, в молодежную и юниорскую сборные Украины. Травмированных нет.

Напомним, что «Рух» занимает в чемпионате УПЛ 10-е место, набрав 11 очков. Перед перерывом на матчи сборных львовская команда одержала первую в сезоне выездную победу – над «Мариуполем» (2:0).

Источник — Meta-ratings.com.ua

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