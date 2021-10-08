Тарас СТЕПАНЕНКО: «Игра с Финляндией станет решающей»

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко рассказал о подготовке команды к матчу с Финляндией в рамках квалификации на ЧМ-2022.

«Играем по новой схеме. Раньше не было времени отработать ее. Сейчас времени больше, поэтому мы его максимально используем, чтобы быть готовыми к ближайшей игре. Финляндия - это хорошая команда, которая очень прибавила за последнее время. Не даром они выступали в финальной части ЧЕ 2020 и показывали качественную игру. В этой команде сильные футболисты.

Мы готовимся очень серьезно, с большой концентрацией и настроем. Все понимают, что это важнейшая игра», - сказал Степаненко.

Матч Финляндия - Украина состоится 9 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00.