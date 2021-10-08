Адиль РАМИ: «Игра с Месси доставит Мбаппе удовольствие»

Бывший защитник сборной Франции Адиль Рами, который сейчас выступает за «Труа», поделился мнением по поводу перспектив Килиана Мбаппе:
«Я большой фанат Мбаппе и искренне надеюсь, что он выиграет Золотой мяч. Я рад, что он остался в ПСЖ.
Это не для меня хорошо, потому что я-то как раз не люблю игроков, которые за пару мгновений набирают максимальную скорость. Это хорошо для него, потому что игра с Месси доставит ему удовольствие.
Честно говоря, если Килиан поймет, как ему следует откликаться на передачи Лионеля, у всех будут большие проблемы. Месси знает, как отдавать пасы в подходящий момент и в нужном объеме».
Источник — Лига 1
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