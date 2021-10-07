Впервые за 89 лет. В составе сборной Франции вышли два родных брата

Сегодня сборная Франции в полуфинале Лиги наций играет с Бельгией. После первого тайма французы проигрывают 0:2.

В стартовом составе Франции на матч вышли два родным брата – Люка и Тео Эрнандес, которые представляют «Баварию» и «Милан» соответственно. Они стали первыми за 98 лет родными братьями, которые одновременно сыграли за сборную Франции.

В 1932 году за сборную Франции одновременно сыграли Жан и Люсьен Лораны. Люсьен Лоран также вошел в историю как автор первого гола в истории чемпионатов мира.

В 1974 году в сборной Франции одновременно числились Эрве и Патрик Ревелли, однако одновременно на поле в составе «Ле Бле» они так и не вышли.