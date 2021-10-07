Финляндия – Украина. Прогноз на матч Артема Федецкого

Экс-защитник сборной Украины Артем Федецкий сделал прогноз на матч квалификации чемпионата мира-2022 Финляндия – Украина.

В группе D отбора у сборных Украины (2 место) и Финляндии (3 место) по 5 очков. Финны дважды сыграли вничью, один раз победили и один раз проиграли. И, кстати, Финляндия сыграла на один матч меньше, чем Украина. Сборная Украины в пяти матчах сыграла вничью. В четырех встречах украинская команда сыграла 1:1. Это были поединки с Францией (два раза), Казахстаном и Финляндией. Также на выезде в матче с Казахстаном был зафиксирован результат 2:2.

Три раза встречались между собой Финляндия и Украина. Кроме недавней ничьи 1:1 в Киеве, в рамках отбора чемпионата мира-2018 сборная Украины обыграла финнов в Одессе (1:0), а также победила в Тампере со счетом 2:1.

«По этому матчу мысли одни. Сборной Украины нужна только победа. Финны и боснийцы – это наши прямые конкуренты. В этих матчах нужно только побеждать. Просто не будет в поединке с Финляндией. Не знаю, какую тактику выберет Петраков, какой будет установка. Но точно Украине нужна победы. В ничьи уже надоело играть. В случае поражения шансов выйти на мундиаль практически не будет. Украине с Финляндией нужно играть только на победу. Это тот матч, где действительно ожидаем победы сборной Украины», – сказал Федецкий.

Матч Финляндия – Украина состоится 9 октября. Начало встречи – в 19:00.