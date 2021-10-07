Очередной громкий трансфер? ПСЖ намерен подписать Салаха летом

Парижский ПСЖ рассматривает возможность перехода 29-летнего вингера «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеда Салаха будущим летом.
Журналист Фабрицо Романо сообщает, что ПСЖ видит в Салахе потенциальную замену 22-летнему французскому бомбардиру Килиану Мбаппе, который мечтает о мадридском «Реале».
Ранее «Ливерпуль» заявлял, что не желает продавать Салаха. Футболист ведет переговоры о продлении контракта с «красными».
Салах защищает цвета «Ливерпуля» после перехода из римской «Ромы» летом 2017 года за €42 миллиона. В текущем сезоне Мохамед провел за английскую команду 9 матчей во всех турнирах, где забил 9 мячей и отдал 3 результативные передачи.
Ориентировочная стоимость футболиста составляет €100 миллионов.
Источник — Goal.com
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