Очередной громкий трансфер? ПСЖ намерен подписать Салаха летом

Парижский ПСЖ рассматривает возможность перехода 29-летнего вингера «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеда Салаха будущим летом.

Журналист Фабрицо Романо сообщает, что ПСЖ видит в Салахе потенциальную замену 22-летнему французскому бомбардиру Килиану Мбаппе, который мечтает о мадридском «Реале».

Ранее «Ливерпуль» заявлял, что не желает продавать Салаха. Футболист ведет переговоры о продлении контракта с «красными».

Салах защищает цвета «Ливерпуля» после перехода из римской «Ромы» летом 2017 года за €42 миллиона. В текущем сезоне Мохамед провел за английскую команду 9 матчей во всех турнирах, где забил 9 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €100 миллионов.