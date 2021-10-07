Форвард сборной Финляндии: «Тренер поставил задачу пробиться на ЧМ-2022»

Форвард сборной Финляндии Йоэль Похьянпало поделился ожиданиями от матча отбора на ЧМ-2022 против Украины (9 октября):
«Не имеет никакого значения, кто запишет на свой счет гол, я или Пукки, когда команда побеждает. Последние четыре результативных удара сборной Финляндии на моем счету, это правда.
Но в целом большинство наших мячей забил Пукки, поэтому уверен, что Теему поможет поразить ворота и в поединке с Украиной. Понятно, что тренерский штаб поставил нам задачу выйти из группы и пробиться на чемпионат мира».
Источник — ТК Футбол
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