Форвард сборной Финляндии: «Тренер поставил задачу пробиться на ЧМ-2022»

Форвард сборной Финляндии Йоэль Похьянпало поделился ожиданиями от матча отбора на ЧМ-2022 против Украины (9 октября):

«Не имеет никакого значения, кто запишет на свой счет гол, я или Пукки, когда команда побеждает. Последние четыре результативных удара сборной Финляндии на моем счету, это правда.

Но в целом большинство наших мячей забил Пукки, поэтому уверен, что Теему поможет поразить ворота и в поединке с Украиной. Понятно, что тренерский штаб поставил нам задачу выйти из группы и пробиться на чемпионат мира».