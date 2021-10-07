Форвард сборной Финляндии: «Тренер поставил задачу пробиться на ЧМ-2022»

Йоэль Похьянпало – о матче против Украины

  • 07.10.2021 19:58
  • 319 просмотров
  • 2 комментария
Форвард сборной Финляндии: «Тренер поставил задачу пробиться на ЧМ-2022»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Йоэль Похьянпало

Форвард сборной Финляндии Йоэль Похьянпало поделился ожиданиями от матча отбора на ЧМ-2022 против Украины (9 октября):

«Не имеет никакого значения, кто запишет на свой счет гол, я или Пукки, когда команда побеждает. Последние четыре результативных удара сборной Финляндии на моем счету, это правда.

Но в целом большинство наших мячей забил Пукки, поэтому уверен, что Теему поможет поразить ворота и в поединке с Украиной. Понятно, что тренерский штаб поставил нам задачу выйти из группы и пробиться на чемпионат мира».

Источник — ТК Футбол

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Микола
    online
    Микола, 07.10.2021 20:18
    0
    kaka, 07.10.2021 20:05
    на удивление есть хорошие шансы-важно взять 3 очка у казахов и босняков и не проиграть нам.... Украине нужны ток 3 победы
    А нам нужно выиграть послезавтра!!! Об остальных матчах подумаем потом.
    Ссылка
    kaka
    online
    kaka, 07.10.2021 20:05
    0
    на удивление есть хорошие шансы-важно взять 3 очка у казахов и босняков и не проиграть нам.... Украине нужны ток 3 победы
    Ссылка
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