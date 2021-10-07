Денис ОЛЕЙНИК: «Финны будут терпеть и ждать своего шанса»

Специалист поделился ожиданиями от поединка сборной Украины с финской национальной командой

  • 07.10.2021 19:41
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  • 1 комментарий
Денис ОЛЕЙНИК: «Финны будут терпеть и ждать своего шанса»
© YLE. Денис Олейник

34-летний украинский игрок финского СИКа Денис Олейник поделился ожиданиями от матча отбора на ЧМ-2022 Финляндия — Украина.

«Финны в своей обычной манере будут терпеть, ждать своего шанса. Для Украины в этой ситуации крайне желательно забить, и как можно быстрее. Тогда будет легче в дальнейшем, ведь соперник вынужден будет открываться. Скорее всего, мы будем доминировать в игре, контролировать мяч. Но вскрыть оборону сборной Финляндии крайне сложно. Даже в тех моментах, когда мы с мячом, надо быть крайне внимательными, чтобы не наткнуться на контратаку, они это используют очень здорово. Думаю, кто первым забьет, тот на 99 % выиграет этот матч», — считает Олейник.

Поединок Финляндия — Украина состоится в субботу, 9 октября, в 19:00.

Источник — Footboom

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    alefteev77
    online
    alefteev77, 07.10.2021 20:03
    +1
    Средние удары, умные и хитрые розыгрыши стандартов, обманные перемещения в атаке. А вообще полезно пересмотреть матчи, где Финляндия проигрывала, и особенно как они обычно пропускают голы, там всегда можно найти определенные закономерности и слабые стороны в игре соперника. То есть как Финляндия пропускала голы в последние 10-15 игр.
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