Денис ОЛЕЙНИК: «Финны будут терпеть и ждать своего шанса»

34-летний украинский игрок финского СИКа Денис Олейник поделился ожиданиями от матча отбора на ЧМ-2022 Финляндия — Украина.

«Финны в своей обычной манере будут терпеть, ждать своего шанса. Для Украины в этой ситуации крайне желательно забить, и как можно быстрее. Тогда будет легче в дальнейшем, ведь соперник вынужден будет открываться. Скорее всего, мы будем доминировать в игре, контролировать мяч. Но вскрыть оборону сборной Финляндии крайне сложно. Даже в тех моментах, когда мы с мячом, надо быть крайне внимательными, чтобы не наткнуться на контратаку, они это используют очень здорово. Думаю, кто первым забьет, тот на 99 % выиграет этот матч», — считает Олейник.

Поединок Финляндия — Украина состоится в субботу, 9 октября, в 19:00.