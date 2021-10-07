Тэмми АБРАХАМ: «С Моуриньо научился тактике больше, чем за всю жизнь»

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам поделился впечатлениями от работы с главным тренером «Волков» Жозе Моуриньо:

«Мне позвонил Моуриньо и спросить, хочу ли я наслаждаться футболом или буду дальше сидеть на лавке для запасных. Сначала я засмеялся, ведь я хотел продолжать играть в АПЛ. Тем не менее, Жозе был настойчив, и я сделал свой выбор.

Когда он говорит — вы его слушаете с открытым ртом. Он очень хороший человек, здорово мне помог в Италии. За это время я научился тактике больше, чем за всю жизнь. Я принял верное решение, нужно учиться у разных специалистов».

В нынешнем сезоне на счету Абрахама 4 гола и 3 ассиста в 10 матчах за «Рому» во всех турнирах.