УАФ оштрафовала Динамо на 200 тысяч, Металлист - на 50 тысяч

УАФ наказала клубы УПЛ и Первой лиги

  • 07.10.2021 18:43
  • 1 просмотр
  • 0 комментариев
УАФ оштрафовала Динамо на 200 тысяч, Металлист - на 50 тысяч
© fcdynamo.kiev.ua

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола объявил о штрафе клуба «Динамо» Киев на 200 тысяч гривен.

Указано, что клуб наказан за ненадлежащую организацию матча 2-го тура УПЛ против «Вереса». Конкретная вина клуба не указана.

Кроме того, УАФ оштрафовала клуб Первой лиги «Металлист» на 50 тысяч гривен за поведение болельщиков в матче против «Кривбасса».

«Кривбасс» за поведение болельщиков в этой же игре наказан на 100 тысяч гривен.

Источник — Украинская ассоциация футбола

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности