УАФ оштрафовала Динамо на 200 тысяч, Металлист - на 50 тысяч

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола объявил о штрафе клуба «Динамо» Киев на 200 тысяч гривен.

Указано, что клуб наказан за ненадлежащую организацию матча 2-го тура УПЛ против «Вереса». Конкретная вина клуба не указана.

Кроме того, УАФ оштрафовала клуб Первой лиги «Металлист» на 50 тысяч гривен за поведение болельщиков в матче против «Кривбасса».

«Кривбасс» за поведение болельщиков в этой же игре наказан на 100 тысяч гривен.