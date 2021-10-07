УАФ оштрафовала Динамо на 200 тысяч, Металлист - на 50 тысяч

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола объявил о штрафе клуба «Динамо» Киев на 200 тысяч гривен.
Указано, что клуб наказан за ненадлежащую организацию матча 2-го тура УПЛ против «Вереса». Конкретная вина клуба не указана.
Кроме того, УАФ оштрафовала клуб Первой лиги «Металлист» на 50 тысяч гривен за поведение болельщиков в матче против «Кривбасса».
«Кривбасс» за поведение болельщиков в этой же игре наказан на 100 тысяч гривен.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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