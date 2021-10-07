«Переход в ПСЖ - не ошибка». Месси уверен в своем выборе

Известный журнал France Football перед объявлением претендентов на Золотой мяч записал ряд интервью с топ-игроками.

Журнал показал обложку с Лионелем Месси, который заявил, что сделал правильный выбор, когда покинул «Барселону» и перешел в ПСЖ.

«Я не ошибся, когда перешел в ПСЖ», - значится на обложке. Само интервью появится 9 октября.

Месси летом неожиданно покинул «Барселону», у которой не было финансовых возможностей удержать своего лидера. В ПСЖ Месси забил 1 гол в пяти матчах.