«Переход в ПСЖ - не ошибка». Месси уверен в своем выборе

Известный журнал France Football перед объявлением претендентов на Золотой мяч записал ряд интервью с топ-игроками.
Журнал показал обложку с Лионелем Месси, который заявил, что сделал правильный выбор, когда покинул «Барселону» и перешел в ПСЖ.
«Я не ошибся, когда перешел в ПСЖ», - значится на обложке. Само интервью появится 9 октября.
Месси летом неожиданно покинул «Барселону», у которой не было финансовых возможностей удержать своего лидера. В ПСЖ Месси забил 1 гол в пяти матчах.
Источник — Marca
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