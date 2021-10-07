Михаил КОПОЛОВЕЦ: «За победу над Динамо дали $30 тысяч»

37-летний бывший футболист Михаил Кополовец рассказал о самых больших премиальных в своей карьере за один матч.

«$30 тысяч мы получили за киевское «Динамо». Мы («Карпаты» — прим. ред.) выиграли 2:1 во Львове. На следующий день [деньги] чартером прилетели из Донецка.

Делили их я, Федецкий и Тлумак. Я говорю: «Пацаны, давайте мы здесь поделим, там они еще успеют заработать» (смеется). Шучу, конечно», — рассказал Кополовец.

На протяжении карьеры Кополовец выступал за «Закарпатье», «Карпаты», «Говерлу», «Белшину», «Айнхайт» и «Минай».