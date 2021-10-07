Ливерпуль наблюдает за хавбеком Олимпиакоса

Английский «Ливерпуль» внимательно наблюдает за 20-летним полузащитником «Олимпиакоса» и сборной Гвинеи Агибу Камара.
Сообщается, что «Ливерпуль» специально послал своих скаутов, чтобы оценить игру юного футболиста.
Камара перешел в «Олимпиакос» из второго состава «Лилля» летом 2021 года за €120 тысяч. В текущем сезоне Агибу провел за греческий клуб 10 матчей во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.
Контракт Камара с «Олимпиакосом» рассчитан до лета 2025 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €300 тысяч.
Источник — Sportime
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