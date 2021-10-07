У капитана Днепра-1 проблемы со спиной

Игорь Когут не сыграет с «Металлистом 1925»

  • 07.10.2021 16:21
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У капитана Днепра-1 проблемы со спиной
© СК Днепр-1. Игорь Когут

16 октября «Днепр-1» примет на своем поле «Колос» в рамках 11 тура УПЛ.

Подготовку к этому матчу подопечные Игора Йовичевича начали 6 октября, на 9 октября запланирован спарринг с «Металлистом 1925». Он состоится в Днепре.

В поединке не смогут принять участия капитан «Днепр-1» Игорь Когут, которого беспокоят боли в спине; а также Артем Довбик, Александр Пихаленок, вызванные в национальную сборную Украины; Александр Назаренко, Арсений Батагов — в молодежную сборную; Егор Ярмолюк — в юниорскую.

Поэтому к тренировкам с основным составом тренерский штаб привлек несколько игроков из «молодежки».

«Днепр-1» занимает пятое место в УПЛ, набрав 19 очков.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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