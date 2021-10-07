За шаг до Мбаппе. Холанд серьезно подорожал

Авторитетный портал Transfermarkt обновил ориентировочную стоимость 21-летнего форварда дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинга Холанда.

С июня текущего года Холанд подорожал на €20 миллионов — со €130 до €150 миллионов. Теперь Эрлинг всего на €10 миллионов отстает от потенциально самого дорогого игрока в мире, 22-летнего бомбардира ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе, который оценивается в €160 миллионов.

В текущем сезоне Холанд провел за «Боруссию» 8 матчей во всех турнирах, где забил 11 мячей и отдал 4 результативные передачи.