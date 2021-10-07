МАТВИЕНКО: «Хочу играть в топ-чемпионате, но Шахтер предложит контракт»

Не совсем ясно, готов ли Николай покинуть Украину

  • 07.10.2021 16:11
  • 2318 просмотров
  • 13 комментариев
МАТВИЕНКО: «Хочу играть в топ-чемпионате, но Шахтер предложит контракт»
© shakhtar.com

Ведущий защитник «Шахтера» Николай Матвиенко, которого связывали с переходом в АПЛ, отметил, что мечтает перебраться в топ-чемпионат, однако ждет новый контракт от своего нынешнего клуба.

— В последнее время часто пишут о том, что ты можешь сменить прописку. Дыма без огня не бывает?

— Наверное, да. Мечта каждого футболиста играть в топ-чемпионате, и я не исключение. Некоторые варианты были, но пока я полностью сосредоточен на игре за свой родной клуб. У меня был разговор с Дарио Срной, который тоже сказал, что «Шахтер» на меня рассчитывает и вскоре предложит новый контракт.

Ранее сообщалось, что в услугах 25-летнего Матвиенко заинтересован лондонский «Арсенал».

Источник — zbirna.com

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Funny____Cat
    online
    Funny____Cat, 07.10.2021 17:43
    0
    Bulba_sumkin, 07.10.2021 17:21
    Там один сутулый одноногий уже поехал покорять)))
    Каваленка ? Ну то знатный покоритель , яркий пример 🪵 что тусил на виду лишь за счёт лимита
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    Max123
    online
    Max123, 07.10.2021 17:43
    0
    Ждет пока УПЛ станет топ чемпионатом?
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    Bulba_sumkin
    online
    Bulba_sumkin, 07.10.2021 17:21
    +1
    Злий Глобинець, 07.10.2021 17:17
    Ботяра, а чого ваше офшорне ДК з штатним допінгістом і бревном Беседіним контракт продовжило, а не відправило його "покорять Європу"?
    Там один сутулый одноногий уже поехал покорять)))
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    Злий Глобинець
    online
    Злий Глобинець, 07.10.2021 17:17
    -1
    Funny____Cat, 07.10.2021 16:59
    А вообще в условиях лимита конечно же и Матвиенко и Кривцову и Мыдрыку с Сиканом и Корниенко будут предлагать новые контракты
    Не будет лимита , и все эти донецкие звёзды поедут топ чемпионаты покорять
    Ботяра, а чого ваше офшорне ДК з штатним допінгістом і бревном Беседіним контракт продовжило, а не відправило його "покорять Європу"?
    Ссылка
    Funny____Cat
    online
    Funny____Cat, 07.10.2021 16:59
    -3
    А вообще в условиях лимита конечно же и Матвиенко и Кривцову и Мыдрыку с Сиканом и Корниенко будут предлагать новые контракты
    Не будет лимита , и все эти донецкие звёзды поедут топ чемпионаты покорять
    Ссылка
    axylinam
    online
    axylinam, 07.10.2021 16:56
    0
    Будет полировать скамейку запасных в топ чемпионате
    Ссылка
    Злий Глобинець
    online
    Злий Глобинець, 07.10.2021 16:50
    -2
    Ага, он Лунін вже "заграв". І в топ-клубі, і в топ-чемпіонаті...
    Казала ж його дівчина - переходь в Шахтар! Так ні, не послухав.
    Сподіваюсь, Микола розумний хлопець, і не повторить помилок Андрія.
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    kadaad
    online
    kadaad, 07.10.2021 16:49
    +2
    Вопрос только в том, кому ты там нужен?
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    Nordenus
    online
    Nordenus, 07.10.2021 16:47
    +1
    Хочет в Европу, но ждет новый контракт? Коля так говорит, как будто контракт его тут удерживает... Если есть желание у парня, то по истечению контракта сразу надо ехать в Европу, и пофиг какие там условия Шахта предложит. Но Колян так говорит, что он явно не хочет в Европе играть, ну пусть тогда сидит в Шахте, зато при бабле...
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    Vladislav Pohily
    Vladislav Pohily, 07.10.2021 16:44
    0
    С одной стороны, если сейчас продолжить контракт, то никакого топ чемпа в его карьере на 99% уже не будет, потому что никто тех сумм, которые выставляют Ахметов и Суркис на наших футболистов платить не станет. С другой же стороны есть яркий пример Вити Коваленко. С той конкуренцией, что есть в топ лигах, есть все шансы сесть на банку всерьез и надолго.
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    ENJOY--
    online
    ENJOY--, 07.10.2021 16:38
    0
    Обижающийся из Бергамо, 07.10.2021 16:20
    Коля бери контракт на 5 лет, оно тебе надо этот заморский язык учить, потом как Стёпа будешь кэпом, везде молотки показывать.
    На Вацко лайт расскажешь что было предложение от Арсенала Барсы и т.д. Но я уважаю шахтер и остался здесь.
    надо скопировать... меняй потом имя игрока.. большого ума не нужно
    Ссылка
    Funny____Cat
    online
    Funny____Cat, 07.10.2021 16:26
    -2
    Обижающийся из Бергамо, 07.10.2021 16:20
    Коля бери контракт на 5 лет, оно тебе надо этот заморский язык учить, потом как Стёпа будешь кэпом, везде молотки показывать.
    На Вацко лайт расскажешь что было предложение от Арсенала Барсы и т.д. Но я уважаю шахтер и остался здесь.
    Ссылка
    Обижающийся из Бергамо
    Обижающийся из Бергамо, 07.10.2021 16:20
    +4
    Коля бери контракт на 5 лет, оно тебе надо этот заморский язык учить, потом как Стёпа будешь кэпом, везде молотки показывать.
    На Вацко лайт расскажешь что было предложение от Арсенала Барсы и т.д. Но я уважаю шахтер и остался здесь.
    Ссылка
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