МАТВИЕНКО: «Хочу играть в топ-чемпионате, но Шахтер предложит контракт»

Ведущий защитник «Шахтера» Николай Матвиенко, которого связывали с переходом в АПЛ, отметил, что мечтает перебраться в топ-чемпионат, однако ждет новый контракт от своего нынешнего клуба.

— В последнее время часто пишут о том, что ты можешь сменить прописку. Дыма без огня не бывает?

— Наверное, да. Мечта каждого футболиста играть в топ-чемпионате, и я не исключение. Некоторые варианты были, но пока я полностью сосредоточен на игре за свой родной клуб. У меня был разговор с Дарио Срной, который тоже сказал, что «Шахтер» на меня рассчитывает и вскоре предложит новый контракт.

Ранее сообщалось, что в услугах 25-летнего Матвиенко заинтересован лондонский «Арсенал».