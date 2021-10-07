МАТВИЕНКО: «Хочу играть в топ-чемпионате, но Шахтер предложит контракт»

Ведущий защитник «Шахтера» Николай Матвиенко, которого связывали с переходом в АПЛ, отметил, что мечтает перебраться в топ-чемпионат, однако ждет новый контракт от своего нынешнего клуба.
— В последнее время часто пишут о том, что ты можешь сменить прописку. Дыма без огня не бывает?
— Наверное, да. Мечта каждого футболиста играть в топ-чемпионате, и я не исключение. Некоторые варианты были, но пока я полностью сосредоточен на игре за свой родной клуб. У меня был разговор с Дарио Срной, который тоже сказал, что «Шахтер» на меня рассчитывает и вскоре предложит новый контракт.
Ранее сообщалось, что в услугах 25-летнего Матвиенко заинтересован лондонский «Арсенал».
Источник — zbirna.com
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Не будет лимита , и все эти донецкие звёзды поедут топ чемпионаты покорять
Не будет лимита , и все эти донецкие звёзды поедут топ чемпионаты покорять
Казала ж його дівчина - переходь в Шахтар! Так ні, не послухав.
Сподіваюсь, Микола розумний хлопець, і не повторить помилок Андрія.
На Вацко лайт расскажешь что было предложение от Арсенала Барсы и т.д. Но я уважаю шахтер и остался здесь.
На Вацко лайт расскажешь что было предложение от Арсенала Барсы и т.д. Но я уважаю шахтер и остался здесь.
На Вацко лайт расскажешь что было предложение от Арсенала Барсы и т.д. Но я уважаю шахтер и остался здесь.
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