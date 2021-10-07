Клопп назвал Воронина среди своих самых талантливых игроков

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп в интервью своему бывшему клубу «Майнц» неожиданно вспомнил про украинского форварда Андрея Воронина.

На вопрос о том, кого из состава того «Майнца» он бы взял в свою нынешнюю команду, если бы игроку снова было 20 лет, Клопп назвал именно Воронина.

«Андрей Воронин. Если бы он хотя бы знал, насколько хорошим игроком был, то это было бы замечательно. Невероятный талант. Иногда кажется, что многое сложилось несправедливо. В мой первый сезон тренером я обычно выпускал его на замену. Однажды он пришел ко мне и спросил: «Клоппо, почему я не попадаю в основу?».

«Я ответил: «Хочешь честно скажу? Потому что ты никогда не жалуешься из-за этого». Он ответил: «Ясно». И потому ничего не изменилось», - рассказал Клопп.

Воронин выступал за «Майнц» с 2000 по 2002 год. Забил 29 голов в 75 матчах. Клопп работал с этой командой с 2001 по 2008 год.