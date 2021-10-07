Юри ТИЛЕМАНС: «Судьбу матча с Францией вновь решат детали»

Футболист сборной Бельгии Юри Тилеманс поделился ожиданиями от поединка с Францией в полуфинале Лиги наций.

«Разочарование после предыдущего матча против Франции [в полуфинале ЧМ-2018] было очень большим. Так близко к финалу... Конечно, разочарование колоссальное. Сам я не играл в том матче, но стараюсь как можно меньше об этом думать. Надеюсь, что о будущем матче останутся приятные воспоминания.

Я не сомневаюсь в своей форме. Я просто стараюсь работать каждый день на поле и за его пределами. Я хочу помочь команде. Игра придет. В «Лестере» у нас сложное начало сезона, но, возможно, этот выбор пойдет мне на пользу.

Что нужно улучшить против Франции? В тот раз судьбу матча решила одна мелочь — угловой. Обидно, потому что мы практически не ошибались и создавали моменты. Мы должны сыграть сильно. Думаю, что судьбу матча вновь решат детали. Матч с Италией на ЕВРО-2020 нас многому научил. Италия замучила нас своим прессингом. В матче с Чехией мы показали, что сделали выводы. Мы снова это покажем.

Можно ли сказать, что Лукаку — один из лучших нападающих в мире? Ромелу очень хороший нападающий. Думаю, что его игра говорит сама за себя. Считая его голы, можно легко сбиться со счета. Но лучше не перехваливать его накануне важного матча», — считает Тилеманс.

Матч Бельгия — Франция состоится в четверг, 7 октября, в 21:45 по киевскому времени.