Юри ТИЛЕМАНС: «Судьбу матча с Францией вновь решат детали»

Игрок сборной Бельгии поделился ожиданиями от полуфинала Лиги наций

  • 07.10.2021 15:42
  • 102 просмотра
  • 0 комментариев
Юри ТИЛЕМАНС: «Судьбу матча с Францией вновь решат детали»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Футболист сборной Бельгии Юри Тилеманс поделился ожиданиями от поединка с Францией в полуфинале Лиги наций.

«Разочарование после предыдущего матча против Франции [в полуфинале ЧМ-2018] было очень большим. Так близко к финалу... Конечно, разочарование колоссальное. Сам я не играл в том матче, но стараюсь как можно меньше об этом думать. Надеюсь, что о будущем матче останутся приятные воспоминания.

Я не сомневаюсь в своей форме. Я просто стараюсь работать каждый день на поле и за его пределами. Я хочу помочь команде. Игра придет. В «Лестере» у нас сложное начало сезона, но, возможно, этот выбор пойдет мне на пользу.

Что нужно улучшить против Франции? В тот раз судьбу матча решила одна мелочь — угловой. Обидно, потому что мы практически не ошибались и создавали моменты. Мы должны сыграть сильно. Думаю, что судьбу матча вновь решат детали. Матч с Италией на ЕВРО-2020 нас многому научил. Италия замучила нас своим прессингом. В матче с Чехией мы показали, что сделали выводы. Мы снова это покажем.

Можно ли сказать, что Лукаку — один из лучших нападающих в мире? Ромелу очень хороший нападающий. Думаю, что его игра говорит сама за себя. Считая его голы, можно легко сбиться со счета. Но лучше не перехваливать его накануне важного матча», — считает Тилеманс.

Матч Бельгия — Франция состоится в четверг, 7 октября, в 21:45 по киевскому времени.

Источник — УЕФА

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности