К такому уровню не готов. Крутых разгромно проиграл Гастону в Барселоне

Украинский теннисист Алексей Крутых (№397 ATP) без шансов проиграл матч второго круга основы на челленджере в Барселоне.
Украинец, который преодолел квалификацию, сумел взять лишь два гейма в матче с лидером посева Уго Гастоном из Франции (№112 ATP).
Барселона. Второй круг
Алексей Крутых (Украина) – Уго Гастон (Франция) – 0:6, 2:6
Источник — Sport.ua
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