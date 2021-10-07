К такому уровню не готов. Крутых разгромно проиграл Гастону в Барселоне

Украинский теннисист Алексей Крутых (№397 ATP) без шансов проиграл матч второго круга основы на челленджере в Барселоне.



Украинец, который преодолел квалификацию, сумел взять лишь два гейма в матче с лидером посева Уго Гастоном из Франции (№112 ATP).



Барселона. Второй круг

Алексей Крутых (Украина) – Уго Гастон (Франция) – 0:6, 2:6