Снигур добыла еще одну уверенную победу на 25-тысячнике ITF во Франции

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№192 WTA) добыла еще одну уверенную победу на 25-тысячнике ITF во Франции.
В матче второго круга украинка, посеянная под четвертым номером, одолела Сару Бет Грей из Великобритании (№395 WTA).
Шербур-ан-Котантен. Второй круг
Дарья Снигур (Украина) – Сара Бет Грей (Великобритания) – 6:1, 6:1
Далее по сетке шестая сеяная Арианне Хартоно из Нидерландов (№243 WTA).
Источник — Sport.ua
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