Игрок Днепра-1 – в списке самых талантливых игроков по версии The Guardian

17-летний полузащитник «Днепра-1» Егор Ярмолюк вошел в список 60 самых талантливых игроков мира 2004 года рождения по версии The Guardian.



«Ярмолюка часто сравнивают с его соотечественником, игроком «Вест Хэма» Андреем Ярмоленко, и не только из-за схожести их имен. 17-летний игрок с мячом так же силен, как и игрок национальной сборной, и также может играть на фланге.



Ярмолюк трудолюбивый, не знающий усталости полузащитник, которому можно доверять в игре с мячом, благодаря его великолепному видению поля и выдающемуся футбольному интеллекту. Также от хорош при игре без мяча. Лучшая позиция Ярмолюка - box-to-box полузащитник, так как он может продемонстрировать здесь большую часть своих навыков: дриблинг на скорости и умение делать ключевые передачи.



Ярмолюк дебютировал за сборную Украины до 21 года, когда ему было всего 16 лет и 146 дней, став вторым самым молодым игроком после бывшего защитника «Барселоны» Дмитрия Чигринского. Он самый молодой полевой игрок высшего дивизиона Украины, который начал матч, который он провел за шесть дней до своего дебюта за молодежь до 21 года», – сказано в характеристике украинского футболиста.



Отметим, что в списке также отмечен будущий игрок «Шахтера» Винисиус Тобиас, который станет полноценным игроком донецкого клуба в феврале 2022 года.

В текущем сезоне Ярмолюк сыграл 5 матчей в составе «Днепра-1» (101 минуту в сумме), забил один гол.