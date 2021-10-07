Даяна Ястремская – Эльза Жакемо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг украинская теннисистка Даяна Ястремская (№75 WTA) начнет борьбу на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.



В матче первого круга основы украинка сразится против 18-летней француженки Эльзы Жакемо (№374 WTA), которой организаторы выдали уайлд-кард. Встреча пройдет первым запуском на корте №6. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.



Ранее теннисистки между собой не играли.



В следующем раунде победительница встречи сразится против Паулы Бадосы из Испании (№27 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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