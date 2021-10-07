РИЗНЫК: «Моя задача — работать, а насчет места в основе решит тренер»

Вратарь сборной Украины Дмитрий Ризнык рассказал о подготовке к матчу отбора на ЧМ-2022 против Финляндии (9 октября):

«Все хорошо, работаем, как всегда, в хорошем настроении. Финляндия - хорошая команда, играет на достаточно высоком уровне. Будем очень тщательно готовиться.

Здорово тренироваться с такими партнерами. У нас все хорошо во вратарском цехе, шутим на свои темы. С Вячеславом Кернозенко мы и раньше работали на уровне U-20. Моя задача - работать, а о месте в основе будет решать тренер», - сказал Резник.