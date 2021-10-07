Когда играет Ястремская? Расписание в Индиан-Уэллс на седьмое октября

Седьмого октября в рамках хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс продолжатся матчи первого круга основной сетки.
В четверг на корты выйдет Даяна Ястремская.
Корт №6 (первый запуск, 21:00)
Даяна Ястремская (Украина) – Эльза Жакемо (Франция)
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Цікаво хто з них двох більше на лупить?
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.