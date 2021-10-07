Когда играет Ястремская? Расписание в Индиан-Уэллс на седьмое октября

В четверг на корты выйдет лишь одна украинка

  • 07.10.2021 10:35
  • 556 просмотров
  • 1 комментарий
Когда играет Ястремская? Расписание в Индиан-Уэллс на седьмое октября
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Седьмого октября в рамках хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс продолжатся матчи первого круга основной сетки.
 
В четверг на корты выйдет Даяна Ястремская.

Корт №6 (первый запуск, 21:00)
Даяна Ястремская (Украина) – Эльза Жакемо (Франция)

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Arctic
    online
    Arctic, 07.10.2021 10:46
    +2
    Даяна ще гратиме в парному розряді, не аби з ким а з самою Амандою
    Цікаво хто з них двох більше на лупить?
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