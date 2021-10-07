Тренер Волыни: «Видно, что перед Кривбассом стоят большие задачи»

Альберт Шахов прокомментировал болезненное поражение

  • 07.10.2021 10:19
  • 381 просмотр
  • 1 комментарий
Тренер Волыни: «Видно, что перед Кривбассом стоят большие задачи»
© ФК Волынь. Альберт Шахов

Главный тренер луцкой Волыни Альберт Шахов прокомментировал поражение от «Кривбасса» (1:2) в матче 12 тура Первой лиги Украины. 

«Хочу поздравить «Кривбасс» с заслуженной победой. Видно, что перед командой стоят большие задачи. У них очень хороший подбор игроков и тренер. Желаю им дальнейших успехов», - сказал Шахов. 

Источник — Футбол 1/2/3

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    ABTO6yC1925
    ABTO6yC1925, 07.10.2021 10:29
    -1
    Альбертик все Ху***, давай по новой. Поможем отгадать Альбертик каким цветом форма???
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