Тренер Волыни: «Видно, что перед Кривбассом стоят большие задачи»

Главный тренер луцкой Волыни Альберт Шахов прокомментировал поражение от «Кривбасса» (1:2) в матче 12 тура Первой лиги Украины.
«Хочу поздравить «Кривбасс» с заслуженной победой. Видно, что перед командой стоят большие задачи. У них очень хороший подбор игроков и тренер. Желаю им дальнейших успехов», - сказал Шахов.
Источник — Футбол 1/2/3
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