Три игрока не помогут Металлисту в матче против Горняка-Спорт

Лидер Первой лиги сыграет в Горишних Плавнях в неоптимальном составе

  • 07.10.2021 09:16
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Три игрока не помогут Металлисту в матче против Горняка-Спорт
© ФК Металлист

На матч 12-го тура чемпионата Первой лиги «Металлист» прибыл без нескольких ключевых исполнителей.

В Харькове остались травмированный Маилтон, а также занимающийся по индивидуальной программе Владимир Танчик и самый результативный игрок команды в нынешнем сезоне по системе «гол+пас» Фарес Балули.

В то же время вернулся в строй другой полузащитник – Евгений Банада. В последний раз он выходил на поле еще 5 сентября в матче 7-го тура с «ВПК-Агро» (2:0), после чего получил травму на тренировке и восстанавливался несколько недель.

Команда Александра Кучера после 11 туров имеет в своем активе 31 очко и уверенно лидирует в Первой лиге. Сегодняшний матч «Горняк-Спорт» – «Металлист» начнется в 13:15.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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