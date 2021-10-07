Стало известно имя нового главного тренера тернопольской Нивы

Новым главным тренером тернопольской «Нивы» будет назначен 50-летний Андрей Купцов.

В прошлом игрок «Шахтера», «Кремня», «Карпат», донецкого «Металлурга» и еще ряда украинских команд последние два месяца был тренером возрожденного «Кривбасса». Ранее Купцов работал в штабе старого криворожского клуба с таким же названием, а впоследствии трудился в азербайджанском «Интере», «Александрии» и «Карпатах».

«Нива» с 15 очками занимает 8-е место в Первой лиге. Начинала сезон команда под руководством Игоря Климовского, а к последним двум матчам с «Металлистом» (1:2) и «Оболонью» (0:1) коллектив готовил спортивный директор клуба Сергей Задорожный. При этом за поединком с «пивоварами» Купцов наблюдал с трибуны.

При выборе наставника в Тернополе рассматривали еще несколько кандидатур, в том числе бывшего игрока сборной Украины, который уже успел поработать главным тренером в двух клубах Первой лиги. Но в итоге остановились на варианте с Купцовым. Дебютным для него в новой роли должен стать воскресный матч с «Волынью» в Луцке.