Александр БАБИЧ: «Контракт у меня до конца сезона. Задача - выйти в УПЛ»

Наставник Александр Бабич оценил свой дебютный матч во главе «Кривбасса», а также рассказал о контрактной ситуации.

Команда в Первой лиге обыграла «Волынь» 2:1.

«Хочу поблагодарить болельщиков, которые нас поддерживали. Было два разных тайма. В первом мы забили два мяча, а вот во втором уже играли на результат. «Волынь» заставила думать про оборону. И нам есть, что проанализировать, о чем подумать. Последние результаты не слишком нас устраивали, и сейчас все мечтали о победе. Над обороной и атакой еще нужно работать, есть вопросы. Надеюсь, далее будем радовать болельщиков, чтобы их еще больше было на стадионе».

«Конечно, я не волшебник, и за три дня поменять весь рисунок игры мы не могли. Сыграли не идеально, но были хорошие отрезки».

«Мой контракт? Я ждал проект, где стоит серьезная задача. Задача - выйти в УПЛ. И не просто выйти, а далее бороться за высокие места. Контракт до конца сезона подписан, и уже ближе к концу чемпионата будем понимать, подходим ли мы друг другу. Нужно задачу выполнить, а руководство будет решать», - сказал Бабич.