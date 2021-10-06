Александр БАБИЧ: «Контракт у меня до конца сезона. Задача - выйти в УПЛ»

Александр Бабич оформил контракт до конца сезона

  • 06.10.2021 22:11
  • 823 просмотра
  • 0 комментариев
Александр БАБИЧ: «Контракт у меня до конца сезона. Задача - выйти в УПЛ»
© fckryvbas.com

Наставник Александр Бабич оценил свой дебютный матч во главе «Кривбасса», а также рассказал о контрактной ситуации.

Команда в Первой лиге обыграла «Волынь» 2:1.

«Хочу поблагодарить болельщиков, которые нас поддерживали. Было два разных тайма. В первом мы забили два мяча, а вот во втором уже играли на результат. «Волынь» заставила думать про оборону. И нам есть, что проанализировать, о чем подумать. Последние результаты не слишком нас устраивали, и сейчас все мечтали о победе. Над обороной и атакой еще нужно работать, есть вопросы. Надеюсь, далее будем радовать болельщиков, чтобы их еще больше было на стадионе».

«Конечно, я не волшебник, и за три дня поменять весь рисунок игры мы не могли. Сыграли не идеально, но были хорошие отрезки».

«Мой контракт? Я ждал проект, где стоит серьезная задача. Задача - выйти в УПЛ. И не просто выйти, а далее бороться за высокие места. Контракт до конца сезона подписан, и уже ближе к концу чемпионата будем понимать, подходим ли мы друг другу. Нужно задачу выполнить, а руководство будет решать», - сказал Бабич.

Источник — ФК Кривбасс

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности