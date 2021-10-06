ФОТО. Сборная Украины тренируется и готовится к вылету в Финляндию

В четверг команда отправится в Финляндию

  • 06.10.2021 21:10
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ФОТО. Сборная Украины тренируется и готовится к вылету в Финляндию
© uaf.ua

Сборная Украины в среду провела две тренировки, на которых отрабатывали стандартные положения, а также тактику на ближайший матч отбора ЧМ-2022 против Финляндии.

Под руководством Александра Петракова работали 24 игрока.

В четверг утром команда проведет еще одну тренировку, а днем состоится вылет в Финляндию.

Матч пройдет 9 октября, начало в 19:00.

Вратари: Андрей Пятов («Шахтер» Донецк), Георгий Бущан («Динамо» Киев), Дмитрий Ризнык («Ворскла» Полтава).

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все - «Шахтер» Донецк), Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Тымчик, Александр Сирота, Артем Шабанов (все - «Динамо» Киев), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия).

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков (все - «Динамо» Киев), Тарас Степаненко («Шахтер» Донецк), Сергей Булеца («Заря» Луганск), Александр Пихаленок («Днепр-1» Днепр), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия), Игорь Харатин («Легия», Польша).

Нападающие: Роман Яремчук («Бенфика», Португалия), Артем Довбик («Днепр-1» Днепр), Даниил Сикан («Шахтер» Донецк).

Резервный список: Андрей Лунин («Реал» Мадрид, Испания), Валерий Бондарь, Ефим Конопля (оба - «Шахтер» Донецк), Богдан Михайличенко («Андерлехт», Бельгия), Владислав Кочергин («Заря» Луганск), Владислав Калитвинцев («Десна» Чернигов).

Источник — Украинская ассоциация футбола

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