Михаил МУДРИК: «Украина не боится Францию. С ними можно играть»

Хавбек Михаил Мудрик готовится к матчу молодежной сборной Украины против Франции U-21 в рамках отбора Евро-2023.
Игра состоится 8 октября.
«Мы не боимся Францию. Возможно, они там играют в топ-клубах. Есть футболисты из «Реала» и из других больших команд».
«Но это такие же игроки, и с ними можно играть», - считает Мудрик.
Украина U-21 после двух туров набрала 6 очков и лидирует в таблице.
Источник — Футбол 1/2/3
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