Михаил МУДРИК: «Украина не боится Францию. С ними можно играть»

Украина U-21 пока лидирует в группе

  • 06.10.2021 20:28
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Михаил МУДРИК: «Украина не боится Францию. С ними можно играть»
© uaf.ua

Хавбек Михаил Мудрик готовится к матчу молодежной сборной Украины против Франции U-21 в рамках отбора Евро-2023.

Игра состоится 8 октября.

«Мы не боимся Францию. Возможно, они там играют в топ-клубах. Есть футболисты из «Реала» и из других больших команд».

«Но это такие же игроки, и с ними можно играть», - считает Мудрик.

Украина U-21 после двух туров набрала 6 очков и лидирует в таблице.

Источник — Футбол 1/2/3

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