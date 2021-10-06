Михаил МУДРИК: «Украина не боится Францию. С ними можно играть»

Хавбек Михаил Мудрик готовится к матчу молодежной сборной Украины против Франции U-21 в рамках отбора Евро-2023.

Игра состоится 8 октября.

«Мы не боимся Францию. Возможно, они там играют в топ-клубах. Есть футболисты из «Реала» и из других больших команд».

«Но это такие же игроки, и с ними можно играть», - считает Мудрик.

Украина U-21 после двух туров набрала 6 очков и лидирует в таблице.