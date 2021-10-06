Джейми КАРРАГЕР: «МЮ – не команда. Роналду усугубил проблему»

Легенда «Ливерпуля» раскритиковал «Манчестер Юнайтед»

  • 06.10.2021 19:41
  • 380 просмотров
  • 1 комментарий
Джейми КАРРАГЕР: «МЮ – не команда. Роналду усугубил проблему»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Легендарный экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что приход Криштиану Роналду не помог «Манчестер Юнайтед» сплотиться:

«Они остаются группой игроков, а не командой. Криштиану Роналду скорее усугубил проблему, чем исправил. Вот почему, несмотря на прекрасный состав, они еще не на уровне остальных команд из топ-4. Они потеряли 5 очков за последние 2 матча дома, и это подчеркивает их нестабильность».

Источник — Manchester Evening News

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    BUCH
    online
    BUCH, 06.10.2021 19:49
    0
    Как сказала бы facecontrol: УРОВЕНЬ!!!)))
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