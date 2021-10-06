Джейми КАРРАГЕР: «МЮ – не команда. Роналду усугубил проблему»

Легендарный экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что приход Криштиану Роналду не помог «Манчестер Юнайтед» сплотиться:

«Они остаются группой игроков, а не командой. Криштиану Роналду скорее усугубил проблему, чем исправил. Вот почему, несмотря на прекрасный состав, они еще не на уровне остальных команд из топ-4. Они потеряли 5 очков за последние 2 матча дома, и это подчеркивает их нестабильность».