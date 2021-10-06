Талант Динамо Диалло: «Мой кумир - Садио Мане. Пытаюсь играть в его стиле»

Самба Диалло ярко себя проявляет в юношеской команде

  • 06.10.2021 19:27
  • 1044 просмотра
  • 2 комментария
Талант Динамо Диалло: «Мой кумир - Садио Мане. Пытаюсь играть в его стиле»
© fcdynamo.kiev.ua

Атакующий хавбек Самба Диалло ярко себя проявляет в юношеской команде «Динамо», однако отмечает проблемы в общении с партнерами и тренером.

«Садио Мане из «Ливерпуля» - мой кумир. Мне нравится, как он работает с мячом и обыгрывает. Пытаюсь играть в его стиле. Он мой соотечественник, из Сенегала. Беру с него пример».

«Мой агент предложил мне приехать в «Динамо», когда я был в юношеской сборной Сенегала. «Динамо» играет в Лиге чемпионов, и многие знают про этот клуб. С радостью подписал контракт».

«Есть проблема с общением, потому что я не понимаю язык. Но когда тренер объясняет упражнения, то я смотрю, что делают другие, и повторяю», - сказал Диалло.

Источник — ПроФутбол

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    BUCH
    online
    BUCH, 06.10.2021 19:47
    -2
    Обижающийся из Бергамо, 06.10.2021 19:30
    Тьфу тьфу. Больше ничего не буду говорить
    Я сам не понимал ... за что его подписали....))))
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    Обижающийся из Бергамо
    Обижающийся из Бергамо, 06.10.2021 19:30
    +1
    Тьфу тьфу. Больше ничего не буду говорить
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