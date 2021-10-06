Боруссия Дортмунд хочет сохранить Холанда до 2023 года

Дортмундская «Боруссия» пытается убедить 21-летнего норвежского форварда Эрлинга Холанда остаться в немецком клубе хотя бы до 2023 года.

Сообщается, что контракт Холанда с производителем спортивной одежды и аксессуаров Nike истекает в конце года, и Puma, бренд, который сотрудничает с Боруссией Д, может попытаться заключить эксклюзивную сделку с норвежцем, чтобы заставить его остаться.

Боруссия Д также готова удвоить заработную плату Холанда, если он согласится остаться в клубе до 2023 года.

Ранее сообщалось, что Холандом интересуются европейские топ клубы — ПСЖ, «Реал», «Манчестер Сити» и «Барселона».

В текущем сезоне футболист провел за «Боруссию» 8 матчей во всех турнирах, где забил 11 мячей и отдал 4 результативные передачи.