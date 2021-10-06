Андрей ПОЛУНИН: «Главное, что Петраков не дрогнул»

Бывший футболист сборной Украины Андрей Полунин поделился ожиданиями от октябрьских матчей «сине-желтых» в отборе на ЧМ-2022 против Финляндии (9 октября) и Боснии и Герцеговины (12 октября).

— Как вы оцените работу главного тренера сборной Украины Александра Петракова в сентябрьских матчах?

— Учитывая, что до того как Петраков возглавил главную команду страны наставник тренировал юношеские сборные, считаю, что дебют получился достойным. Да, немного не хватило в Казахстане и в Чехии, но главное, что тренер не дрогнул. Видно, что специалист знает, чего он хочет от команды. У Петракова есть свои принципы, понимание футбола, и он это подтверждает своей работой.

— Назовите тройку лучших футболистов «сине-желтых» в поединках с Казахстаном и Францией.

— Думаю, Андрей Пятов, Николай Шапаренко и Андрей Ярмоленко.

— Кто, наш взгляд, является главным конкурентом сборной Украины в борьбе за второе место в группе?

— Ситуация очень запутанная. Мне, например, трудно отдать кому-то предпочтение между финнами и боснийцами. Вот как раз октябрьские игры и определят главного фаворита в этой борьбе. Финляндия — сильная сборная. Они и на чемпионате Европы выступали. Футбол в этой стране быстро развивается. А Босния и Герцеговина сильна своим составом, ведь многие ее исполнители выступают в сильных европейских клубах. При этом не стоит сбрасывать со счетов и Казахстан.

— Сколько очков возьмет наша национальная команда в октябрьских матчах с финнами и боснийцами?

— Возьмет столько, сколько возьмет. Мы же будем болеть и желать «сине-желтым» заработать максимум очков в предстоящих поединках.