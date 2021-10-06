Анатолий ТРУБИН: «Нет смысла много говорить о Франции»

20-летний голкипер донецкого «Шахтера» и сборной Украины U-21 Анатолий Трубин поделился ожиданиями от поединка отбора на молодежный чемпионат Европы-2023, в котором Украина сыграет против Франции.

«Имя соперника говорит само за себя. Хоть это и молодежная сборная, но многие ее игроки уже играют в первых командах. Много говорить о сборной Франции нет смысла. Нужно концентрироваться на своей игре и показывать, что мы умеем», — сказал Трубин.

Матч молодежных сборных Франции и Украины состоится в пятницу, 8 октября. Начало встречи в 19:30.