Анатолий ТРУБИН: «Нет смысла много говорить о Франции»

Голкипер сборной Украины U-21 поделился ожиданиями от грядущего поединка

  • 06.10.2021 18:08
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Анатолий ТРУБИН: «Нет смысла много говорить о Франции»
© Getty Images/Global Images Ukraine

20-летний голкипер донецкого «Шахтера» и сборной Украины U-21 Анатолий Трубин поделился ожиданиями от поединка отбора на молодежный чемпионат Европы-2023, в котором Украина сыграет против Франции.

«Имя соперника говорит само за себя. Хоть это и молодежная сборная, но многие ее игроки уже играют в первых командах. Много говорить о сборной Франции нет смысла. Нужно концентрироваться на своей игре и показывать, что мы умеем», — сказал Трубин.

Матч молодежных сборных Франции и Украины состоится в пятницу, 8 октября. Начало встречи в 19:30.

Источник — Футбол 1/2/3

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