Рустам ХУДЖАМОВ: «Надо быть самоубийцей, чтобы не вызвать Малиновского»

Экс-вратарь сборной Украины – о решении Александра Петракова

  • 06.10.2021 18:11
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Рустам ХУДЖАМОВ: «Надо быть самоубийцей, чтобы не вызвать Малиновского»
© SportArena TV. Рустам Худжамов

Бывший вратарь сборной Украины Рустам Худжамов поделился своим мнением по поводу решения Александра Петракова не вызвать в национальную команду Руслана Малиновского:

«Я бы не сказал, что Руслан не подходит по чисто игровым моментам. Он ‒ один из лучших игроков в Серии А. И это по версии очень въедливых итальянских журналистов. Думаю, надо быть самоубийцей, чтобы не вызывать Малиновского в сборную именно по игровым качествам.

Петраков понимал и понимает всю степень ответственности и последствий за это решение. Он сознательно на это пошел. Гнуть свою линию — это мужественный поступок. Но насколько это мудрый поступок, мы узнаем после ближайших матчей сборной».

Источник — FanDay

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