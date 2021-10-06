Рустам ХУДЖАМОВ: «Надо быть самоубийцей, чтобы не вызвать Малиновского»

Бывший вратарь сборной Украины Рустам Худжамов поделился своим мнением по поводу решения Александра Петракова не вызвать в национальную команду Руслана Малиновского:

«Я бы не сказал, что Руслан не подходит по чисто игровым моментам. Он ‒ один из лучших игроков в Серии А. И это по версии очень въедливых итальянских журналистов. Думаю, надо быть самоубийцей, чтобы не вызывать Малиновского в сборную именно по игровым качествам.

Петраков понимал и понимает всю степень ответственности и последствий за это решение. Он сознательно на это пошел. Гнуть свою линию — это мужественный поступок. Но насколько это мудрый поступок, мы узнаем после ближайших матчей сборной».