Арсеналу нужен защитник Атлетика

Лондонский «Арсенал» заинтересован в подписании 22-летнего центрального защитника «Атлетика» из Бильбао Дани Вивиана.
Также за футболистом внимательно наблюдают английские клубы «Вест Хэм» и «Вулверхэмптон».
В текущем сезоне Вивиан провел за «Атлетик» 7 матчей в чемпионате Испании, где забил один гол.
Контракт игрока с испанским клубом рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость Дани составляет €1,5 миллиона.
Сезоне 2020/2021 Вивиан провел в аренде в «Мирандесе».
Источник — Fichajes.net
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