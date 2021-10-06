Арсеналу нужен защитник Атлетика

Лондонский «Арсенал» заинтересован в подписании 22-летнего центрального защитника «Атлетика» из Бильбао Дани Вивиана.

Также за футболистом внимательно наблюдают английские клубы «Вест Хэм» и «Вулверхэмптон».

В текущем сезоне Вивиан провел за «Атлетик» 7 матчей в чемпионате Испании, где забил один гол.

Контракт игрока с испанским клубом рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость Дани составляет €1,5 миллиона.

Сезоне 2020/2021 Вивиан провел в аренде в «Мирандесе».