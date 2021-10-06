Александр КАРАВАЕВ: «Уже начали разбирать Финляндию»

Защитник сборной Украины – о подготовке к матчу

  • 06.10.2021 17:22
  • 395 просмотров
  • 5 комментариев
Александр КАРАВАЕВ: «Уже начали разбирать Финляндию»
© УАФ

Защитник сборной Украины Александр Караваев рассказал о подготовке к матчу отбора на ЧМ-2022 против Финляндии:

«Когда приезжаем в сборную – это всегда позитив. Эмоции только положительные. Уже начали понемногу разбирать сборную Финляндии. Готовимся к ней. Много тактических тренировок – по два занятия».

Матч Финляндия – Украина пройдет 9 октября в Хельсинки.

Источник — vZbirna

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    inspekcha85
    online
    inspekcha85, 06.10.2021 17:44
    +2
    Сиди уже...разбиральщик.Казахи из тебя дурня делали,а в этот раз лучше без экстрима.Да и фактурой не впечатляет ,против финских то лосей...пусть пока на скамье посидит.
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    ____M@ks_
    ____M@ks_, 06.10.2021 17:44
    +1
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    Каравай ты с казахами уже разобрал ,мыколы Привоза не будет , лучше что бы ты и в заявку не попадал разбератель нашелся ...
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    Nomad
    online
    Nomad, 06.10.2021 17:40
    +1
    На поле их разберите, абы не шлялись где попало.
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    oleko72
    online
    oleko72, 06.10.2021 17:36
    0
    Александр КАРАВАЕВ: «Уже начали разбирать Финляндию...на запчпсти»
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    kaka
    online
    kaka, 06.10.2021 17:24
    0
    Для Петракова-матч его карьеры и если вы на его стороне-обязаны выигрывать
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