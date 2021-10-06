Александр КАРАВАЕВ: «Уже начали разбирать Финляндию»

Защитник сборной Украины Александр Караваев рассказал о подготовке к матчу отбора на ЧМ-2022 против Финляндии:

«Когда приезжаем в сборную – это всегда позитив. Эмоции только положительные. Уже начали понемногу разбирать сборную Финляндии. Готовимся к ней. Много тактических тренировок – по два занятия».

Матч Финляндия – Украина пройдет 9 октября в Хельсинки.