Александр КАРАВАЕВ: «Уже начали разбирать Финляндию»

Защитник сборной Украины Александр Караваев рассказал о подготовке к матчу отбора на ЧМ-2022 против Финляндии:
«Когда приезжаем в сборную – это всегда позитив. Эмоции только положительные. Уже начали понемногу разбирать сборную Финляндии. Готовимся к ней. Много тактических тренировок – по два занятия».
Матч Финляндия – Украина пройдет 9 октября в Хельсинки.
Источник — vZbirna
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