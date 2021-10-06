Андрей ПОЛУНИН: «Не будет результата — уберут Петракова, а не Малиновского»

Бывший футболист сборной Украины Андрей Полунин поделился мнением о ситуации с 28-летним украинским полузащитником «Аталанты» Русланом Малиновским, которого и.о. главного тренера «сине-желтых» Александр Петраков не вызвал на октябрьские матчи.

«Это выбор тренера, который отвечает за результат. Это его право, ведь если не будет результата, то уберут Петракова, а не Малиновского. Я вообще не пойму этой дискуссии, мне она абсолютно непонятна. В свое время, когда я выступал в бундеслиге за «Нюрнберг», а Виктор Скрипник за «Вердер», бывало, что нас тоже не вызывали в сборную, но никто не плакал. А сейчас какой-то дурдом происходит вокруг персоны Малиновского…», — считает Полунин.