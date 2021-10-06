Андрей ПОЛУНИН: «Не будет результата — уберут Петракова, а не Малиновского»

Специалист поделился мнением о ситуации с полузащитником «Аталанты» в сборной Украины

  • 06.10.2021 17:13
  • 1153 просмотра
  • 2 комментария
Андрей ПОЛУНИН: «Не будет результата — уберут Петракова, а не Малиновского»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Бывший футболист сборной Украины Андрей Полунин поделился мнением о ситуации с 28-летним украинским полузащитником «Аталанты» Русланом Малиновским, которого и.о. главного тренера «сине-желтых» Александр Петраков не вызвал на октябрьские матчи.

«Это выбор тренера, который отвечает за результат. Это его право, ведь если не будет результата, то уберут Петракова, а не Малиновского. Я вообще не пойму этой дискуссии, мне она абсолютно непонятна. В свое время, когда я выступал в бундеслиге за «Нюрнберг», а Виктор Скрипник за «Вердер», бывало, что нас тоже не вызывали в сборную, но никто не плакал. А сейчас какой-то дурдом происходит вокруг персоны Малиновского…», — считает Полунин.

Источник — zbirna.com

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    WladWest
    WladWest, 06.10.2021 17:54
    -1
    Все правильно, но сейчас сложилась непростая ситуация в полузащите и можно было бы вызвать Малину, заодно и проверить его на "вшивость".
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    kaka
    online
    kaka, 06.10.2021 17:22
    +1
    Все верно-главный авторитет-это тренер и только итоговый результат покажет-ошибся он или нет.... Ни один звездный игрок топовых сборных не ставит себя выше тренера
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