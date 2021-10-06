Руслан РОТАНЬ: «По потенциалу Украина лучше Франции, по менталитету — хуже»

Наставник сборной Украины U-21 поделился ожиданиями от грядущего поединка

  • 06.10.2021 16:17
  • 445 просмотров
  • 1 комментарий
Руслан РОТАНЬ: «По потенциалу Украина лучше Франции, по менталитету — хуже»
© УАФ. Руслан Ротань

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань рассказал о подготовке к матчу отбора Евро-2023 U-21 с Францией.

«Франция есть Франция. Об этом сопернике много рассказывать не нужно. Французы всегда были щедры на футбольные таланты. Мы понимаем, с кем нам предстоит сыграть. Для нас это будет большая проверка на прочность.

Я уже сказал своим подопечным, что по потенциалу мы лучше Франции, но по менталитету — хуже. Поэтому это нужно менять и сильнее верить в свои силы. Понятно, что соперник у нас сильный. Но мы должны отталкиваться от своих сильных качеств. Своими действиями мы должны заставить французов думать, как действовать против Украины.

У нас есть проблемы у футболистов с игровой практикой, но ребята хотят играть и понимают, с каким сильным соперником нам предстоит сыграть.

Устроит ли ничья? Зависит от того, как будет складываться матч. Хотя, конечно, тренеру хочется, чтобы команда играла только на максимальный результат», — считает Ротань.

Матч Франция U-21 – Украина U-21 состоится в пятницу, 8 октября. После двух туров команда Ротаня занимает первое место в группе, набрав шесть очков.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Viktor Krichevskii
    online
    Viktor Krichevskii, 06.10.2021 17:05
    0
    это он о себе?
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