Барселона назвала сумму, которую сможет потратить в январе

Каталонский клуб готовится к открытию зимнего трансферного окна

  • 06.10.2021 15:56
  • 658 просмотров
  • 1 комментарий
Барселона назвала сумму, которую сможет потратить в январе
© Getty Images/Global Images Ukraine

Генеральный директор «Барселоны» Ферран Ревертер назвал сумму, которую каталонский клуб может позволить себе потратить в зимнее трансферное окно.

«В случае необходимости, у нас есть более €20 миллионов, которые мы можем потратить в январе», — заявил Ревертер.

Стоит отметить, что «Барселона» испытывает серьезные финансовые трудности после начала пандемии коронавируса.

Также «Барселона» намерена продлить контракты с Ансу Фати и Педри.

«Продление контрактов с Ансу и Педри движется в правильном направлении», — добавил Ревертер.

Источник — Goal.com

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    johndow
    online
    johndow, 06.10.2021 16:19
    +1
    Даже на Супрягу не хватит(((
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности