Барселона назвала сумму, которую сможет потратить в январе

Генеральный директор «Барселоны» Ферран Ревертер назвал сумму, которую каталонский клуб может позволить себе потратить в зимнее трансферное окно.
«В случае необходимости, у нас есть более €20 миллионов, которые мы можем потратить в январе», — заявил Ревертер.
Стоит отметить, что «Барселона» испытывает серьезные финансовые трудности после начала пандемии коронавируса.
Также «Барселона» намерена продлить контракты с Ансу Фати и Педри.
«Продление контрактов с Ансу и Педри движется в правильном направлении», — добавил Ревертер.
Источник — Goal.com
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