Барселона назвала сумму, которую сможет потратить в январе

Генеральный директор «Барселоны» Ферран Ревертер назвал сумму, которую каталонский клуб может позволить себе потратить в зимнее трансферное окно.

«В случае необходимости, у нас есть более €20 миллионов, которые мы можем потратить в январе», — заявил Ревертер.

Стоит отметить, что «Барселона» испытывает серьезные финансовые трудности после начала пандемии коронавируса.

Также «Барселона» намерена продлить контракты с Ансу Фати и Педри.

«Продление контрактов с Ансу и Педри движется в правильном направлении», — добавил Ревертер.