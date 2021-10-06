Аутсайдер Ла Лиги получил нового главного тренера

Кике Санчес Флорес вернулся в «Хетафе»

  • 06.10.2021 16:01
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Аутсайдер Ла Лиги получил нового главного тренера
© ФК Хетафе. Кике Санчес Флорес

В понедельник, 4 октября «Хетафе» уволил с поста главного тренера Мичела Гонсалеса. Сейчас команда идет последней в турнирной таблице Ла Лиги всего с 1 очком в активе.

Сегодня «Хетафе» объявил имя нового главного тренера. Им стал Кике Санчес Флорес. Условия контракта не сообщаются.

Ранее Флорес уже руководил «Хетафе» в 2004 – 2005 и 2015 годах. Предыдущим местом работы 56-летнего специалиста был английский «Уотфорд», который он покинул в 2019 году.

Источник — ФК Хетафе

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