Мариуполь готовится к матчу с Металлистом 1925 без десяти футболистов

В субботу, 16 октября, «Мариуполь» дома проведет поединок 11-го тура УПЛ с «Металлистом 1925».
«Мариуполь» не планировал проводить контрольный матч во время октябрьской паузы в чемпионате Украины. Главный тренер клуба Остап Маркевич не может рассчитывать сразу на десять футболистов: Сергей Чоботенко травмирован; Александр Драмбаев и Богдан Вьюнник вызваны в молодежную сборную Украины; Марк Мампасси, Даниил Удод, Артур Микитишин, Михаил Хромей, Олег Очеретько, Денис Шостак — в юниорскую cборную Украины, а Стефан Спировски находится в расположении сборной Северной Македонии.
Подготовку к поединку с «Металлистом 1925» азовцы начали во вторник, 5 октября.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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