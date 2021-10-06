Мариуполь готовится к матчу с Металлистом 1925 без десяти футболистов

Многие игроки команды Остапа Маркевича вызваны в национальные сборные

  • 06.10.2021 15:28
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Мариуполь готовится к матчу с Металлистом 1925 без десяти футболистов
© ФК Мариуполь. Денис Шостак

В субботу, 16 октября, «Мариуполь» дома проведет поединок 11-го тура УПЛ с «Металлистом 1925».

«Мариуполь» не планировал проводить контрольный матч во время октябрьской паузы в чемпионате Украины. Главный тренер клуба Остап Маркевич не может рассчитывать сразу на десять футболистов: Сергей Чоботенко травмирован; Александр Драмбаев и Богдан Вьюнник вызваны в молодежную сборную Украины; Марк Мампасси, Даниил Удод, Артур Микитишин, Михаил Хромей, Олег Очеретько, Денис Шостак — в юниорскую cборную Украины, а Стефан Спировски находится в расположении сборной Северной Македонии.

Подготовку к поединку с «Металлистом 1925» азовцы начали во вторник, 5 октября.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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