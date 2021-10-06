ВИДЕО. Хавбек Интера был заснят на камеру пьяным

Полузащитник «Интера» Артуро Видаль, чья страсть к алкогольным напиткам давно не является секретом, недавно снова оказался в центре скандала.

В сети появилось видео, на котором Видаль в нетрезвом состоянии сначала пытается уехать с вечеринки на мотоцикле, а потом кувыркается на автомобиле:

Vidal drunk as usual 🍺🤦‍♂️ pic.twitter.com/2MfzsXx3qy — saintjuve (@saintjuve) October 5, 2021

При этом, видео было записано еще в середине августа, до старта сезона. В «Интере» давно знали об этом инциденте и обсуждали его с игроком, поэтому никаких санкций к Видалю сейчас не будет применено.