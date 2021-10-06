ВИДЕО. Хавбек Интера был заснят на камеру пьяным

Артуро Видаль снова в центре скандала

  • 06.10.2021 15:32
  • 1363 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Хавбек Интера был заснят на камеру пьяным
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Интера» Артуро Видаль, чья страсть к алкогольным напиткам давно не является секретом, недавно снова оказался в центре скандала.

В сети появилось видео, на котором Видаль в нетрезвом состоянии сначала пытается уехать с вечеринки на мотоцикле, а потом кувыркается на автомобиле:

При этом, видео было записано еще в середине августа, до старта сезона. В «Интере» давно знали об этом инциденте и обсуждали его с игроком, поэтому никаких санкций к Видалю сейчас не будет применено.

Источник — Twitter

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    rasta13
    online
    rasta13, 06.10.2021 15:57
    0
    Человек живет на полную, главное чтоб за руль таким не садился.
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