Кривбасс подписал хорвата Кристиана Илича

Криворожский «Кривбасс» продолжает работу на трансферном рынке. Украинский клуб подписал 25-летнего хорватского центрального полузащитника Кристиана Илича.

Кристиан родился в австрийском городе Фриз и также имеет австрийское гражданство.

Начал заниматься футболом в Академии австрийского «Ламбрехта» (2001-2007, 2011-2012), после чего тренировался в Академии «Юденбурга» (2007-2010), «Мурау» (2010-2011).

Первый взрослый клуб в профессиональной карьере — «Вайц» Австрия (2012-2014) — 6 матчей/1 гол. После этого «Хартберг» Австрия (2014-2019) — 90/6, «Мазервелл» Шотландия (2019-2020) — 8, «Локомотив» Пловдив, Болгария (2020-2021) — 28/6.

Участник Лиги Европы в составе «Локомотива» — 2 матча.

Илич дозаявлен за «Кривбасс» на сезон 2021/2022 и будет выступать в Кривом Роге под №16.