Кривбасс подписал хорвата Кристиана Илича

Последним клубом центрального полузащитника был пловдивский «Локомотив»

  • 06.10.2021 14:58
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Кривбасс подписал хорвата Кристиана Илича
© ФК Кривбасс Кривой Рог. Кристиан Илич

Криворожский «Кривбасс» продолжает работу на трансферном рынке. Украинский клуб подписал 25-летнего хорватского центрального полузащитника Кристиана Илича.

Кристиан родился в австрийском городе Фриз и также имеет австрийское гражданство.

 Начал заниматься футболом в Академии австрийского «Ламбрехта» (2001-2007, 2011-2012), после чего тренировался в Академии «Юденбурга» (2007-2010), «Мурау» (2010-2011).

Первый взрослый клуб в профессиональной карьере — «Вайц» Австрия (2012-2014) — 6 матчей/1 гол. После этого «Хартберг» Австрия (2014-2019) — 90/6, «Мазервелл» Шотландия (2019-2020) — 8, «Локомотив» Пловдив, Болгария (2020-2021) — 28/6.

Участник Лиги Европы в составе «Локомотива» — 2 матча.

Илич дозаявлен за «Кривбасс» на сезон 2021/2022 и будет выступать в Кривом Роге под №16.

Источник — ФК Кривбасс

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