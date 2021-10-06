Сборная Украины U-19 с победы начала отбор на Евро-2022

Сегодня в Польше начались матчи группы 5 отборочного турнира чемпионата Европы 2022 года в возрастной категории до 19 лет. В этой группе собрались сборные Украины, Польши, Финляндии и Мальты.

В своем первом поединке подопечные Владимира Езерского встречались с островитянами. Игра началась достаточно неожиданно для украинцев, так как уже на 7-й минуте форвард мальтийцев Кросс открыл счет. Впрочем, через шесть минут Хромей с пенальти восстановил равновесие. А на перерыв соперники ушли с преимуществом сборной Украины - на 36-й минуте отличился Ярмолюк.

Во втором тайме в составе нашей команды на 55-й и 65-й минутах дважды забивал в ворота сборной Мальты Шостак. А на 58-й минуте Борг один мяч отыграл.

В итоге 4:2 в пользу Украины.

Свой следующий матч украинцы проведут 9 октября с командой Финляндии. Напомним, что для того, чтобы выйти в следующий раунд квалификации надо занять первое или второе место в группе. Есть еще возможность пройти дальше и с третьего места, но здесь надо иметь лучшие показатели среди всех сборных, занявших третьи места в других отборочных группах.

Отборочный турнир к чемпионату Европы 2022. U-19

Группа 5. Польша

Украина - Мальта - 4:2

Хромей 13 (п), Ярмолюк (36), Шостак (55, 65) - Кросс (7), Борг (58)

Украина: Твардовский, Малыш (Удод, 79), Козык, Мампаси, Булеза, Хромей (Лосенко, 46), Очеретько (Хрипчук, 65), Шостак, Гуничев (Микитишин, 46), Ярмолюк, Волошин (Непейпиев, 69)

Мальта: Спитери, Леонарди, Н.Микаллеф (Габмин, 63), Кутаджар, Микаллеф-Дечезаре, Султана (Кросси, 81), Заммит, Борг, Мифсуд (Агиус, 63), Кросс (Валлетта, 63), Д.Микаллеф

Арбитр: Драгомир Драганов (Болгария)

Стадион: Центр спорта и отдыха Плевиска (Польша)