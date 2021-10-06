Киченок / Олару – Мухаммад / Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь со среды на четверг украинская теннисистка Надежда Киченок начнет борьбу в парном разряде на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
В матче первого круга украинка в дуэте с румункой Ралукой Олару сразится против американского тандема Эйша Мухаммад / Джессика Пегула. Встреча пройдет пятым запуском на корте № 4. Ориентировочное время начала – 05:00 по Киеву.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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