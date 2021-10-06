Украинские арбитры будут работать на матче отбора Евро-2023 (U-21)

На поединке группы А отборочного турнира Евро-2023 (U-21) Хорватия - Норвегия будет работать украинская судейская бригада во главе с Ярославом Козыком.
На линиях ему будут помогать Валентин Куцев и Владимир Высоцкий. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Дмитрий Кривушкин.
Матч состоится 8 октября в Вараждине.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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