Украинские арбитры будут работать на матче отбора Евро-2023 (U-21)

На поединке группы А отборочного турнира Евро-2023 (U-21) Хорватия - Норвегия будет работать украинская судейская бригада во главе с Ярославом Козыком.



На линиях ему будут помогать Валентин Куцев и Владимир Высоцкий. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Дмитрий Кривушкин.



Матч состоится 8 октября в Вараждине.