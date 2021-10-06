Лопатецкая и Познихиренко продолжают побеждать на турнире ITF в Португалии

Украинские теннисистки Дарья Лопатецкая и Анна Познихиренко стартовали с побед в основной сетке 25-тысячника ITF в португальском Лоле.
После успешного преодоления отборочного турнира украинки переиграла еще одних победительниц квалификации.
Лоле. Первый круг
Дарья Лопатецкая (Украина, Q) – Татьяна Пьери (Италия, Q) – 6:3, 6:0
Анна Познихиренко (Украина, Q) – Вероника Фальковска (Польша, Q) – 6:3, 6:1
Источник — Sport.ua
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